Депутат МГД Шарапова: ДЭГ – наиболее удобный способ участия в выборах

Отдать свой голос на выборах мэра столицы можно как на избирательных участках, так и через дистанционную систему голосования. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Дистанционное электронное голосование - самый удобный способ отдать свой голос на выборах мэра, считает депутат Мосгордумы Ольга Шарапова. По ее мнению, ДЭГ зарекомендовало себя как удобный и быстрый инструмент участия в выборах.

«Электронное голосование – очень удобно, очень быстро, и не надо никуда ходить и время не тратить. Ты взял телефон и проголосовал», – рассказала Ольга Шарапова журналистам.

Депутат Мосгордумы выбрала именно этот вариант и проголосовала электронным способом. Парламентарий отметила, что важен каждый голос, поэтому всем москвичам необходимо сделать свой выбор.

«Мы выбираем будущее. Каждый москвич должен понять, что мы голосуем за наше будущее, за развитие нашей Москвы. Мы хотим, чтобы город был красивым? Значит нужно прийти и проявить гражданскую свою позицию. Это очень важно», – отметила Ольга Шарапова.

Москвичи, выбравшие дистанционный способ голосования на сайте mos.ru или через электронные терминалы на избирательных участках, автоматически принимают участие в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». В столице будет разыграно 2,3 миллиона призов. Победители акции получают одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Их можно будет потратить на покупки в магазинах, на посещение кафе и ресторанов, поход в музей или в театр либо передать в благотворительные фонды. Москвичи, впервые проголосовавшие онлайн, но ничего не выигравшие, получат по тысяче баллов вне зависимости от результатов розыгрыша. Такое решение было принято по инициативе партнеров программы.

Проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования можно до 19 часов 59 минут 10 сентября. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.

Система электронного голосования надежно защищена от возможных нештатных ситуаций, например, от хакерских атак или от перепадов электричества в сети. В ходе голосования информация стекается в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде.

Напомним, выборы в столице проходят 8,9 и 10 сентября. Москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).