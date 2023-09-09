Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы

МЦД-4 объединил семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября открыли движение по МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Уникальный 86-километровый маршрут связал между собой более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья.

Это самый длинный диаметр московской транспортной системы: его протяженность - 86 километров. На маршруте разместились 36 остановок. МЦД-4 объединил семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Для пассажиров теперь доступны 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Благодаря новому МЦД-4 пассажиры будут экономить не только время в пути, но и деньги. Стоимости поездок на некоторых маршрутах с учетом бесплатной пересадки на метро снизится в три раза - с 200 рублей до 65 рублей. Количество пассажирских мест на МЦД-4 вырастет в 1,7 раза – с 1,2 миллиона до 2 миллионов в день. Интервалы движения поездов сократятся до 5,5 минут в час пик. Кроме того, на маршруте отменили дневные перерывы, которые длились иногда до полутора часов.

Новый диметр также стал лидером среди других линий наземного метро по числу вокзалов – 24. Он интегрирован с двумя маршрутами движения аэроэкспресса – до столичных аэропортов Шереметьево и Внуково. На Калужском направлении были построены два дополнительных главных пути, благодаря которым время движения аэроэкспресса до аэропорта Внуково от Киевского вокзала сократилось с 45 минут до 33.

С запуском МЦД-4 улучшится транспортное обслуживание более 20 районов Москвы. Изменится ситуация и в городах Подмосковья - Апрелевке, Реутове, Железнодорожном (Балашихе) и в других ближайших населенных пунктах. По прогнозам экспертов, первое время МЦД-4 будет перевозить за день около 190 тысяч человек. До конца 2023 года число пассажиров вырастет до 267 тысяч человек в сутки. А к 2030 году диаметром будут ежедневно пользоваться до 455 тысяч человек.

Владимир Путин и Сергей Собянин 9 сентября также запустили движение по проспекту Багратиона. Новая вылетная магистраль на западе столицы стала дублером Кутузовского проспекта. Новая трасса сократит для автомобилистов путь от федеральной трассы М1 «Беларусь» до «Москва-Сити» на три километра. Водители будут экономить в дороге до 30 минут. Путь от МКАД до «Москва-Сити» теперь займет в три раза меньше времени: на автомобиле его можно преодолеть за 15 минут вместо 45.

Ранее, 8 сентября, президент России и мэр Москвы открыли один из основных участков строящейся федеральной трассы М12 Москва-Казань, запустив движение от Москвы до Арзамаса. Для автомобилистов также открыли конечный участок Московского скоростного диаметра (МСД), который будет обеспечивать прямой выход на трассу М12 «Восток».