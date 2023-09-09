В Москве семья с пятью детьми отравилась кексами с марихуаной

Москве семья с детьми отравилась кексами с наркотиками Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве мать и пятеро детей попали в больницу с отравлением. Причиной стала марихуана. Выяснилось, что 35-летняя женщина накормила трех своих сыновей в возрасте одного года, 6-ти и 9-ти лет и двух дочек – 4-х и 12-ти лет кексами, которые лежали в холодильнике, пишет SHOT.

Перед сном всем стало плохо. Мать семейства вызвала скорую помощь. Врачи были удивлены причиной отравления и обратились в полицию.

Оказалось, что с семьей проживал племянник. Он раздобыл кексы с примесью наркотика, положил их в холодильник и никого не предупредил об опасном угощении.

По предварительным данным, сейчас состояние женщины и пятерых детей опасений уже не вызывает. А с племянником разбирается полиция. «Комсомольская правда» направила запрос в ГУ МВД по Москве, ответа пока не поступило. Следим за развитием событий.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье первоклассник соврал родителям об отравлении наркотиками. Мальчик рассказал, что его якобы угостили странным печеньем, однако запрещённых веществ в его крови не нашли.