Тишковец: бабье лето придет в Москву на следующей неделе

Предстоящая неделя будет радовать москвичей бабьим летом Фото: Олег ЗОЛОТО

Москвичей и жителей других регионов России на предстоящей неделе порадует бабье лето. Столбики термометров будут «штурмовать» отметку в +20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на трехдневную паузу в мешке холода, сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями», - написал он в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, на погоду в столичном регионе повлияет скандинавский антициклон: он принесет в Центральную Россию солнечную погоду. Так, в понедельник, 11 сентября, утром воздух прогреется до +5…+10 градусов, а уже днем – до +20 градусов. Со вторника по четверг температура будет колебаться от +18 до +23 градусов.

Тишковец предупредил, что в пятницу, 15 сентября, бабе лето ненадолго «споткнется»: местами пройдут дожди, в городе немного похолодает. В выходные москвич увидят на градусниках всего +13…+18 градусов.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье на утро 11 сентября. Местных жителей предупреждают о сильном тумане.