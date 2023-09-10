В ЦИК высоко оценили качество проведения выборов мэра Москвы

В Центральной избирательной комиссии высоко оценили качество проведения выборов мэра Москвы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Избиратели на выборах мэра Москвы показали рекордную явку, сообщил вечером 10 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Он высоко оценил качество проведения выборов в столице.

«Я думаю, что это плотная явка, на выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра, который многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет», – сообщил Николай Булаев во время встречи по видеосвязи с членами Московской городской избирательной комиссии.

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в столице, по предварительным данным, проголосовали почти 3,3 миллиона человек.

В Москве 8, 9 и 10 сентября выбирали мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

За ходом голосования следил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. В этом году в него вошли 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций. Избирательные участки были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование также проходило в онлайн-формате с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.

После окончания голосования в Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Собранный код запускает процесс подсчета голосов на выборах мэра Москвы.

Итоги онлайн-голосования обычно подводятся первыми. Подсчет голосов на участках, как правило, длится дольше, поскольку каждая комиссия работает в своем темпе. После подсчета итоговые протоколы отправляются в территориальные избирательные комиссии (ТИК). ТИК прибавляет результаты голосования на бумаге к уже посчитанным результатам электронного голосования.