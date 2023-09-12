В Москве инженеры изобрели сканер для оцифровки крупноформатных документов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Технологическая компания из Москвы разработала линейку сканеров, предназначенных для перевода в цифровой вид технической документации, чертежей, архивных подшивок, а также крупноформатных культурных ценностей и исторических раритетов, об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сканеры применяются для бесконтактной оцифровки архивных дел, книг, чертежей, карт, картин, газет и различных документов широкого формата. Основными заказчиками такого оборудования выступают музеи, фонды, архивы, библиотеки, предприятия оборонно-промышленного комплекса, конструкторские бюро», – отметил он.

Как уточнялось, устройство представляет собой высококачественный планетарный сканер формата А1/А0 с максимальным уровнем автоматизации процессов.

Наиболее продвинутая версия изделия обеспечивает разрешение свыше 3,5 тысячи точек на дюйм. Платформа создает возможность для разработки индивидуальных модификаций под проектные требования заказчиков.

«Техника поставляется с предустановленным программным обеспечением собственной разработки, включенным в реестр российского ПО...», - рассказал руководитель департамента маркетинга предприятия Артем Вартанян.

Сканер выполняет полный цикл работы, исключая необходимость приобретения дополнительного оборудования. Устройство проектируют и выпускают в России.