Сергунина: Московским пользователям портала мсп.рф доступны более 50 столичных мер поддержки бизнеса

Фото: пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на портале мсп.рф представлено более 50 бесплатных услуг и образовательных программ проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Это тренинги, вебинары, курсы повышения квалификации, консультации и другие форматы. Их можно найти в разделе «Региональные меры поддержки».

«Размещенные на платформе инструменты направлены на развитие и поддержку бизнеса. Полезные сервисы доступны как компаниям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, так и планирующим открыть свое дело физическим лицам», — рассказала Наталья Сергунина.

Темы консультаций самые разные - «Подготовка стратегии рекламной кампании», «Подбор рыночной ниши», «Помощь в оформлении и запуске страницы/группы в социальных сетях», «Сопровождение предпринимателей по работе на маркетплейсах: от старта до прибыли», «Анализ структуры сайта», «Подбор городских помещений для бизнеса» и другие.

Ести на сайте и образовательные программы, например, курс «Стартап-школа МБМ». Его слушателями могут стать новички в бизнесе, нацеленные на прокачку своих знаний. Занятия проходят онлайн- и офлайн.

Расписание деловых событий в разделе постоянно дополняется. Предприниматели могут поучаствовать в обсуждении актуальных бизнес-тем, среди которых финансы, юриспруденция, работа с клиентами и повышение личной эффективности.

С помощью мсп.рф принимаются заявки технологических компаний, желающих оформить статус участника или партнера Московского инновационного кластера. Благодаря этому они смогут пользоваться финансовой поддержкой, разработанной для отрасли. К примеру, субсидиями, грантами, помощью при поиске инвестиций, инструментами охраны и монетизации интеллектуальных прав. Портал также дает возможность стать участником программы продвижения локальных брендов «Сделано в Москве», бесплатно подобрать конкретное количество вакансий при найме персонала, получить консультацию по разработке бизнес-плана или участию в госзакупках. Сайт также поможет в решении многих других вопросов, связанных с ведением бизнеса. Представленные на нем сервисы и услуги регулярно дополняются. Скоро их станет еще больше.

Напомним, бизнес получает помощь в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».