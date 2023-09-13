Собянин: В Москву доставили мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и «Музеоном»

В Москву на двух баржах привезли пешеходный мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и «Музеоном». Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Москве появится еще один интересный маршрут для прогулок: остров Балчуг и Парк Горького с «Музеоном» свяжет пешеходный мост. Мост готов, из Подмосковья его уже доставили в центр столицы. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера в центр Москвы доставили уникальную конструкцию – 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и «Музеоном», – написал глава города.

Мост весит 235 тонн, его изготовили и собрали в районе города Лыткарино Московской области. Для того, чтобы перевезти его в Москву, потребовались две баржи. За восемь часов они доставили конструкцию к острову Балчуг.

«Сегодня специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры. В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут», – написал Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что за последние годы столичные власти привели в порядок 65 километров набережных.

«Центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы. Один из самых узнаваемых видов столицы. Но если посмотреть на старые фотографии, мы вряд ли увидим на этих набережных много людей. Эта «безлюдность» имела свои причины. Чтобы попасть на набережную, требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением машин. И дальше человек оказывался внутри красивого, но малокомфортного пространства», - сообщил Сергей Собянин.

Сегодня все изменилась: на московских набережных создали красивые и уютные пространства, по которым с удовольствием прогуливаются москвичи и гости столицы. Любимыми маршрутами горожан для пеших прогулок стали Краснопресненская, Котельническая, Овчинниковская, Озерковская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья набережные, а также набережная Тараса Шевченко.

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 километров. Все это огромное богатство, по мнению мэра, должно служить всем жителям города. Модернизация столичных берегов началась с Крымской набережной. В 2013 году она превратилась в пешеходную зону.

Затем городские власти реконструировали Пушкинскую и Якиманскую набережные, ставшие одними из самых популярных маршрутов для прогулок. Итого за последние годы городские власти благоустроили более шести десятков километров берегов Москвы-реки. По словам Сергея Собянина, в ближайшие пять лет предстоит сделать еще больше.