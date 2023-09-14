На востоке Москвы построят образовательный комплекс на 1450 мест

Еще одна школа вместе с детским садом появятся для жителей Восточного округа Москвы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще одна школа вместе с детским садом появятся для жителей Восточного округа Москвы. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, учреждения войдут в образовательный комплекс на 1450 мест. Его разместят на Амурской улице.

«Учебно-воспитательное учреждение рассчитано на 250 дошкольников и 1200 школьников, - уточнила Княжевская. - Комплекс разместится в шаговой доступности от жилого квартала, возводимого по программе реновации».

По ее словам, открытие комплекса позволит расширить социальную инфраструктуру, необходимую жителям активно развивающегося района.

Площадь здания школы составит около 20 тысяч квадратных метров, а детского сада — 5,5 тысяч. Оба строения возводятся за счёт городского бюджета, подчеркнула председатель Москомархитектуры.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о строительстве в Восточном округе города пяти социальных сооружений. Кроме комплекса на Амурской улице, планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс в Ивановском и пожарное депо в Восточном районе. Плюс к этому уже строятся два образовательных учреждения - в Богородском и Косино-Ухтомском районах.