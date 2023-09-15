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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 5:24

В центре Москвы авто на высокой скорости попало в ДТП и перевернулось

Проезжая часть в Москве освобождена после ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице
Елизавета КУЗНЕЦОВА

В ночь на пятницу, 15 сентября, в центре Москвы произошло крупное ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал столичного департамента транспорта, уточняя, что проезжая часть уже освобождена.

Как передает ведомство, на 1-й Тверской-Ямской улице водитель автомобиля не справился с управлением, въехав в машину, ехавшую в попутном направлении, а потом перевернулся.

На публикованных департаментом видео можно увидеть, что авто ехало на огромной скорости.

Напомним, в минувшую среду, 13 сентября, женщина и трое детей захлебнулись водой при съезде авто в кювет под Омском.