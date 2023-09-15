В Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка Фото: Московский зоопарк

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш домашнего яка. Малышка появилась на свет в августе, сейчас она уже подросла, окрепла и ведет себя очень активно, рассказали на сайте mos.ru.

Одиннадцатилетний Михаил и девятилетняя Кора стали родителями во второй раз. Первый теленок появился на свет в 2022 году.

Второй ребенок, а точнее — вторая, пошел в маму. Самочка, которой пока не дали кличку, черно-белая. Первые полгода она будет питаться материнским молоком, а потом перейдет на традиционный рацион.

Сейчас в центре воспроизводства редких видов животных содержатся три взрослых домашних яка: помимо семейной пары есть еще и самец Красавчик. Интересно, что обычно после рождения детенышей самцов отселяют в другой вольер, но Михаил хорошо относится к своим детям и не обижает их, поэтому его оставили.

Ранее KP.RU писал, что Московский зоопарк начинает традиционный сбор урожая для животных.