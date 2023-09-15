В Москве задержали сотрудника производства беспилотников за слив данных Фото: Архив "КП"

В Москве задержали сотрудника производителя беспилотников за слив конфиденциальной информации. Мужчина выкладывал на сайт для программистов составляющие коммерческую тайну персональные и технические учетные записи, а также действующие пароли к ним, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании «Кронштадт».

По подозрению в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну задержали сетевого инженера компании «Кронштадт». В фирме, которая занимается производством беспилотников, подтвердили данный факт. Служба безопасности выявила нарушение и предотвратила утечку данных, составлявших коммерческую тайну, отметили в пресс-службе компании.

Ранее KP.RU писал, что бывшую сотрудницу РЖД осудили за разглашение государственной тайны. Женщина передала документы, содержащие информацию о грузоперевозках, мужу, чтобы тот их уничтожил. Таким образом он смог ознакомиться со сведениями.