Собянин: Летевшие на Москву беспилотники уничтожены системой ПВО

Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО. Фото: REUTERS

В ночь на 17 сентября в Раменском городском округе силы противовоздушной обороны уничтожили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО», – написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что на месте падения обломков дрона работают экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших после инцидента нет.

Еще один беспилотник был сбит ранее ночью 17 сентября в Истре.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Утром 17 сентября еще один беспилотный летательный аппарат был также сбит в Тульской области. Обломки дрона упали на территории логистического центра в Узловском районе. Как сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают экстренные службы.

«На территории Логистического центра №1 в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы, - говорится в сообщении.