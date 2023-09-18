Овчинский: Столичная компания по выпуску швейных манекенов нарастила производство на треть

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Отраслевой кластер «Кунцево» собрал работающих в кооперации производителей текстильных изделий и товаров смежных отраслей легпрома. Это позволяет им наращивать производство и постоянно предлагать покупателям новинки. Среди таких компаний - Royal Dress forms. На нем выпускают манекены для пошива одежды. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Предприятие за первое полугодие выпустило более трех тысяч изделий, - отметил глава ведомства. - Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го».

Такое увеличение производства объясняется в том числе появлением у компании новых возможностей для продажи своих изделий. В частности, в этом году предприятие поступило к активному выходу на отечественные маркетплейсы. Продукция весьма востребована, поскольку портновский манекен нужен швее на каждом этапе создания вещей - от их конструирования до примерки. Производитель предлагает им манекены для мужской и женской одежды, рассчитанные на разные типы телосложения.

Как пояснил руководитель отдела продаж компании Виталий Чигвинцев, в основе продукции - собственная запатентованная технология. Благодаря этому найти что-то похожее у других брендов просто невозможно.

«При производстве используем только высококачественные материалы, чтобы обеспечить долговечность и надежность продукции, - подчеркнул представитель предприятия. - Каждое изделие проходит многоступенчатую проверку, прежде чем попасть в руки клиента».

По его словам, такие манекены служат лучшим модельерам и домам мод в нашей стране. В их числе, например, Дом Славы Зайцева, Валентина Юдашкина и другие.

Производственные компании легкой промышленности и смежных индустрий в столице находят поддержку и развитие своего бизнеса на специализированной площадке - в технопарке «Кунцево». Здесь для производителей создан особый климат и инфраструктура. Все это помогает открывать, расширять и продвигать компании легпрома. Офисы, производственные и складские помещения на сегодня оформили в аренду 58 компаний-резидентов, действующих в технопарке.