Овчинский: В 2023 году московская компания выпустила четыре новые вакцины для животных

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Свою долю на российском рынке ветпрепаратов столичное предприятие «Ветбиохим» увеличило после ухода зарубежных компаний и расширения производственных мощностей. Этого удалось добиться за счёт возведения нового завода, в который были вложены примерно два миллиарда рублей. В результате появилось свыше 100 рабочих мест и производительность выросла в два раза. В ассортименте компании - иммунобиологические препараты для сельскохозяйственных животных, вакцины и сыворотки для домашних кошек и собак. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для отечественного потребителя предлагается 41 иммунобиологический препарат, из них 15 – для животных-компаньонов. В 2023 году предприятием созданы четыре новые вакцины.

«Выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных в первом полугодии 2023 года увеличился на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - отметил глава ведомства. - В целом выпуск иммунобиологических препаратов превысил 37 миллионов доз».

Чаще всего покупатели берут в этом году вакцины с антигеном для профилактики бешенства. Их продажи поднялись в натуральном выражении в пять-шесть раз. Новый завод ежегодно выпускает около 5,5 миллиона флаконов живых вакцин, 10 миллионов флаконов жидких иммунобиологических и более 1,5 миллиона флаконов химико-фармацевтических препаратов. В этом году компания уже продала своих изделий на сумму примерно 1,5 миллиарда рублей. Это почти на 40 процентов больше, чем за те же месяцы прошлого года.

Как рассказал генеральный директор компании Александр Кривонос, в 2006 году диагностическому подразделению «Ветбиохим» была выдана официальная аккредитация Международного эпизоотического бюро в качестве российской лаборатории по выявлению антител к вирусу бешенства и оценке напряженности поствакцинального иммунитета к бешенству.

«Препараты используются как государственными станциями по борьбе с болезнями животных, так и коммерческими клиниками», - уточнил представитель разработчика.