Труп женщины нашли около многоэтажки на западе Москвы

Тело женщины заметил случайный прохожий Фото: прокуратура Москвы

В Москве возле жилого дома обнаружили тело 51-летней женщины с признаками насильственной смерти – травмой головы. Об этом 18 сентября сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что труп обнаружил случайный прохожий, который выгуливал собаку. Он вызвал на место правоохранителей. Инцидент произошло на ул. Молдавская.

Работу правоохранителей координирует заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются лица, причастные к убийству. Столичный СК организовал доследственную проверку. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье мужчина до смерти избил знакомую во время пьяной ссоры. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 16 ударов в голову и тело. Возбуждено уголовное дело.