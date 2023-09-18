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НовостиОбщество18 сентября 2023 15:20

Сентябрь в Москве может войти в топ-5 самых сухих за всю историю метеонаблюдений

С начала месяца на ВДНХ выпало 4,1 мм осадков
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сентябрь в столице оказался засушливым

Сентябрь в столице оказался засушливым

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве сентябрь 2023 года может войти в пятерку самых засушливых, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Этот сентябрь может войти в число 5 самых сухих. Первенство скорее всего сохранится за 1882 годом с месячной суммой 7,9 мм», - подчеркнула метеоролог.

По ее словам, с начала месяца на главной метеостанции столицы, ВДНХ, зафиксировали 4,1 мм осадков. Позднякова добавили, что сентябрь также радует горожан теплом – средняя температура превысила норму климата на 1,4 градуса. Из 17 дней сентября лишь четыре были холоднее нормы.

Ранее KP.RU писал, что в Московской области в ночь на вторник возможны заморозки. По словам синоптика «Фобос» Михаила Леуса, холоднее всего будет на востоке региона.