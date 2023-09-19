СК задержал обвиняемого в убийстве женщины в сквере на западе Москвы

По предварительным данным, ранее обвиняемый не был знаком с потерпевшей Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве женщины в сквере на ул. Молдавской. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.

Напомним, накануне, 18 сентября, случайный прохожий обнаружил труп женщины с признаками насильственной смерти – удушения и травм в области лица. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, ему предъявили обвинение. На допросе мужчина признал вину и рассказал, как совершил преступления. Предварительно, ранее обвиняемый не был знаком с москвичкой. Он напал на женщину из-за внезапно возникшей к ней неприязни. Детали случившегося выясняются.

По данным следствия, ранее мужчина был судим за совершение тяжкого преступления. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье мужчина задушил 89-летнюю мать, пока та спала. Местного жителя задержали, ему предъявили обвинение в убийстве. Вину мужчина признал.