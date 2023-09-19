Сергунина объявила о проведении на ВДНХ научно-познавательного фестиваля «Проектируем будущее»

Фото: Пресс-служба ВДНХ

ВДНХ станет площадкой научно-познавательного фестиваля «Проектируем будущее». Его проведут с 21 по 24 сентября этого года. Как сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина, на нем соберутся представители креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортной сферы, урбанистики и промышленного дизайна. Организатор фестиваля - Фонд исследовательских, культурных и просветительских проектов «Будущее время». Во всех активностях посетители смогут участвовать бесплатно, по предварительной регистрации на сайте ВДНХ и сайте проекта.

«Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов», — рассказала Наталья Сергунина.

Для детей и подростков - мастер-классы по созданию комиксов, сказок и инсталляций, знакомство с профессиями будущего, общение с наставниками, практикумы по развитию креативности.

Для взрослых - дискуссии, лаборатории и иммерсивные лекции о видеоиграх, супергероях, космосе, литературные кафе, квизы и показы фильмов.

КОНКРЕТНО

Фестиваль развернется в Музейном городе ВДНХ. Локаций будет несколько. Среди них - центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», центр современных биотехнологий «Музей «Биотех», Биологический музей имени К. А. Тимирязева (павильон №31 «Геология»), Театр сказок и другие.

В афише такие события:

- 21 сентября в 19.00 в Музее славянской письменности «Слово» - лекция по теме «Арктика: настоящее и будущее», на которой слушатели узнают в том числе об экспедициях в Карелию;

- 22 сентября в 14.00 в Музее городского хозяйства Москвы - профориентационная ига «Компас новых профессий»;

- 23 сентября в 18.00 в Музее транспорта Москвы - лекция и мастер-классы, посвященные средствам передвижения будущего;

- 24 сентября в 17.00 в павильоне «Умный город» - финал шестого сезона научно-популярного проекта «Научные бои: Вышка». Студенты популярно расскажут о своих научных исследованиях. Лучших из них выберут слушатели.