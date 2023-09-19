Мать задушила 10-месячного сына на юго-востоке Москвы

Телесные повреждения мальчику причинила его мать Фото: прокуратура Москвы

В Москве мать задушила своего 10-месячного сына, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Напомним, тело грудного ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили утром во вторник, 19 сентября, в квартире жилого дома на ул. Таганрогская. По предварительной информации, мальчика задушила его собственная мать. Пока неизвестно, что стало мотивом преступления.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Их работу координирует заместитель Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье сын задушил свою 89-летнюю мать. Мужчина напал на пенсионерку после ссоры. По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчину задержали, он признал вину и раскаялся.