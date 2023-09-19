В Москве возобновил работу резервный COVID-госпиталь

Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в плановом режиме идет подготовка резервных мощностей в COVID-госпитале в Сокольниках. Это стандартный процесс для осеннего сезона, он не связан с ростом заболеваемости, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

«Отметим, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года», - добавили в ведомстве.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что ковидный госпиталь в Сокольниках возобновил работу якобы из-за резкого увеличения заболеваемости коронавирусом. При этом в Депздраве рассказали, что сейчас число заболевших в столице значительно меньше, чем осенью 2022 года.

Ранее KP.RU писал, что в России выявили новый вариант коронавирусом «Пилора». По словам экспертов Роспотребнадзора, он более заразный, чем «Омикрон». В России существуют тесты для выявления этого варианта ковида.