Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика21 сентября 2023 8:16

Овчинский: Московский разработчик создал программное обеспечение для роботизированных систем

Его внедрение позволит увеличить производительность и эффективность работы промышленных роботов
Иван ЛУКИН
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Для развития промышленности нашей страны и роста конкурентоспособности на мировом рынке очень важным является укрепление технологического суверенитета в области программного обеспечения (ПО). Благодаря этому отечественные компании меньше станут зависеть от импорта. Плюс ко всему будет обеспечена безопасность критических информационных систем. Подробностями поделился исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичный производитель роботизированных систем «Технорэд» создал программное обеспечение для собственных продуктов, - отметил глава ведомства. - Оно позволит подключаться к большему числу станков и ускорять процесс переключения систем с одной задачи на другую. Теперь это будет занимать несколько минут».

С помощью перечисленных функций программирование становится простым и быстрым. В итоге окупаемость проекта достигается быстрее. А роботизация становится доступнее. Созданное ПО входит в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. Еще совсем недавно на предприятии работали с китайским ПО.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил генеральный директор компании Артем Лукин, для повышения доступности роботизации при создании ПО добиваются его гибкости и способности справиться с любыми задачами.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши робосистемы были доступны для всех, вне зависимости от образования и профессионального опыта сотрудников», - подчеркнул представитель компании.

По его словам, для этого и создали собственное ПО, соответствующее запросам отечественных производителей.

Напомним, основанная в 2019 году компания занимается разработкой и выпуском роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в разных отраслях промышленности.