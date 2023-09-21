Овчинский: Московский разработчик создал программное обеспечение для роботизированных систем

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Для развития промышленности нашей страны и роста конкурентоспособности на мировом рынке очень важным является укрепление технологического суверенитета в области программного обеспечения (ПО). Благодаря этому отечественные компании меньше станут зависеть от импорта. Плюс ко всему будет обеспечена безопасность критических информационных систем. Подробностями поделился исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичный производитель роботизированных систем «Технорэд» создал программное обеспечение для собственных продуктов, - отметил глава ведомства. - Оно позволит подключаться к большему числу станков и ускорять процесс переключения систем с одной задачи на другую. Теперь это будет занимать несколько минут».

С помощью перечисленных функций программирование становится простым и быстрым. В итоге окупаемость проекта достигается быстрее. А роботизация становится доступнее. Созданное ПО входит в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. Еще совсем недавно на предприятии работали с китайским ПО.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил генеральный директор компании Артем Лукин, для повышения доступности роботизации при создании ПО добиваются его гибкости и способности справиться с любыми задачами.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши робосистемы были доступны для всех, вне зависимости от образования и профессионального опыта сотрудников», - подчеркнул представитель компании.

По его словам, для этого и создали собственное ПО, соответствующее запросам отечественных производителей.

Напомним, основанная в 2019 году компания занимается разработкой и выпуском роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в разных отраслях промышленности.