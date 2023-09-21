Для жителей Южного Бутово возведут школу на 550 мест

Фото: Стройкомплекс г. Москвы

По всей столице продолжается строительство образовательных комплексов. В каждом из них для детей создаются не только учебные кабинеты, но и полностью обустроенное для занятий, спорта и отдыха пространство. Одно из таких зданий появится в Южном Бутове на юго-западе Москвы. Школа на 550 мест разместится на Скобелевской улице, владение 46, недалеко от станции метро «Улица Адмирала Ушакова». Исполняющий обязанности председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская уточнила, что проект будет профинансирован за счёт городского бюджета.

«Согласно утверждённой документации, площадь застройки составит более 15 тысяч квадратных метров, - рассказала Княжевская. - При этом высота постройки не будет превышать четырёх этажей».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее одобрил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для этого сооружения.

«Реализация подобных проектов направлена на обеспечение района необходимыми объектами социальной инфраструктуры, в том числе с учетом потребностей жителей новых домов, возводимых по программе реновации», - подчеркнула Княжевская.