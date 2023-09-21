В центре Москвы правоохранители накрыли игровой клуб Фото: Следственный комитет России

В Москве по факту незаконных организации и проведении азартных игр возбуждено уголовное дело. Задержаны трое подозреваемых: 21-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 26 и 43 лет. Как рассказали в Следственном комитете России по столице, они организовали игровой клуб прямо в центре города.

В арендованной квартире жилого дома, расположенного на улице Чаянова, злоумышленники проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Возбуждено уголовное дело. Установлены три участника, причастные к организации и проведению игр. Ими оказались 21-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 26 и 43 лет, которые исполняли обязанности оператора и охранников. С фигурантами провели следственные действия. Им предъявлено обвинение. В ходе допроса злоумышленники полностью признали вину. Сообщников ищут.