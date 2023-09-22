Овчинский: Линию одежды из экологичных материалов создал московский производитель

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Легкая промышленность Москвы сейчас представлена более чем 250 предприятиями. На них создаются не только базовые изделия, но и дизайнерские вещи, в том числе из технологичных материалов. Подробностями поделился исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания BOYARI представила коллекцию одежды и аксессуаров из яблочной кожи, переработанного пластика и тенселя, - отметил и. о. главы ведомства. - В линейку вошло 45 изделий – это брюки, комбинезоны, кимоно и сумки».

В этом году за восемь месяцев производитель обеспечил выпуск более чем 200 единиц одежды и аксессуаров. При их изготовлении применяют определенное сырье и специальный способ производства. Этим компания демонстрирует свою заботу об окружающей среде. Например, одежду выпускают на основе концепции Slow fashion, то есть небольшими партиями под заказ. Покупатели могут увидеть в магазине только единичные образцы. После их продажи запускается производство новых вещей.

Как пояснила основательница бренда и модельер Ольга Бояринова, стиль коллекции вдохновлен восточными единоборствами. Изделия сделаны из разных экоматериалов, среди которых ткань из древесины возобновляемого австралийского эвкалипта и переработанного пластика.

Благодаря поддержке города и благоприятному деловому климату в столице продолжается развитие крупных, малых и средних компаний. При размещении производств в Москве инвесторам доступен выход на рынки сбыта, возможность использования качественной инфраструктуры и мерами городской помощи. Сюда входят свыше двух десятков мер, среди которых субсидии и целевые займы. Им также предлагают антикризисные инструменты.

Столичные компании выпускают все необходимое для жителей - одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и другие товары. Каждый год в городе запускаются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Всего же в Москве действуют более четырех тысяч промышленных компаний. На них работают свыше 720 тысяч человек.