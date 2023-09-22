Ветеринары из Москвы спасли корги, съевшего почти 1 кг камней

Псу провели экстренную операцию, сейчас он чувствует себя хорошо Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Москве ветеринары спасли корги, который съел почти килограмм камней вместе с маринадом для шашлыка, сообщили в пресс-службе комитета ветеринаров.

«Выходные с барбекю на даче закончились для корги по кличке Хаммер визитом в Советскую ветеринарную клинику», - рассказали специалисты. Маринад от шашлыка пролился на щебень, пес так сильно захотел есть, что проглотил камни с садовой дорожки. На следующий день они не вышли естественным путем – корги повезли в клинику.

Специалисты сначала отправили пса на рентген, в его желудке выявили камни. После этого корги провели операцию – из ЖКТ извлекли целую миску щебня весом 730 граммов. Затем животному проводили капельницы. Сейчас корги чувствует себя хорошо.

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