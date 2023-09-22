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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 15:49

Пакет с марихуаной нашли у пьяного пассажира в аэропорту Домодедово

Нарушителя доставили в отделение полиции
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пассажира задержали, в отношении его возбудили уголовное дело

Пассажира задержали, в отношении его возбудили уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном аэропорту Домодедово полицейские изъяли у мужчины пакет с марихуаной, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Нарушителя выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2023». Стражи порядка заметили мужчину, находящегося в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения. Он должен был лететь из столицы в республику Саха. При досмотре у него нашли пакет с марихуаной общей массой 21 г. После этого мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Детали инцидента выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Можайске накрыли цех по производству синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ, задержаны двое мужчин.