Инвестор начал отделку в здании многофункционального комплекса в Ростокине

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В новом 19-этажном бизнес-центре, который возводят на северо-востоке города у метро и МЦК «Ботанический сад», на 95% завершены кладочные работы, а кровля закончена на 90%. Строение станет частью многофункционального комплекса (МФК) Botanica, строящегося в рамках программы создания мест приложения труда. Соглашение с городом девелопер из группы компаний «Пионер» подписал в 2020 году.

— Благодаря этому объекту в районе Ростокино дополнительно появится почти 4,5 тысячи рабочих мест, из них в рамках программы – более тысячи. Ввод в эксплуатацию намечен на середину 2024 года, инвестиции в проект составят около 9,5 миллиарда рублей, – рассказал и.о. руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В МФК входит и четырехэтажный торговый центр с подземной парковкой. Кроме торговых площадей тут готовят пространства под общепит и фитнес-клуб. Объект также активно возводится: в настоящий момент на 43% готов зенитный фонарь — это инженерно-техническое сооружение из жесткого каркаса и стекла, предназначенное для естественного освещения и вентиляции внутренних помещений. Подрядчики ведут отделку мест общего пользования. Директор проектов группы компаний Николай Махоткин уточнил, что параллельно выполняется монтаж лифтов и эскалаторов.

Программу стимулирования создания мест приложения труда город запустил несколько лет назад. Она функционирует, чтобы обеспечить комплексную застройку районов. Если инвестор согласен построить объект, где появятся новые рабочие места, то его частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Эту юридическую процедуру иногда приходится проводить, чтобы возвести жилые дома.

По программе можно построить промышленные площадки, офисы, гостиницы, логистические комплексы, объекты науки и образования, спорта, здравоохранения и соцобеспечения, культуры и общепита. Если инвестор готов в сжатые сроки возвести объект и увеличить размеры льготы.

Заявки на участие в программе от девелоперов принимают на сайте Инвестиционного портала Москвы в разделе «Онлайн-сервисы».