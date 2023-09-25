Сергунина: Профориентационный проект «Творчество как профессия» начнётся в Москве в октябре

Фото: Библиотека им. Н. А. Некрасова

Юные москвичи в возрасте от 11 до 16 лет смогут стать участниками общегородского проекта «Творчество как профессия». Он стартует 2 октября. Как сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина, для детей и подростков будут работать бесплатные кружки, посвящённые творческим специальностям. Занятия планируют проводить до апреля 2024 года на площадках столичных объединений культурных центров (ОКЦ).

«На выбор предлагается 15 творческих направлений, представленных в Москве. Среди них литература, музыка, дизайн, изобразительное искусство, музейное дело, сохранение наследия. Ребята узнают об особенностях разных профессий, побывают на экскурсиях в офисах креативных компаний, смогут задать вопросы специалистам, примут участие в конкурсах», — рассказала Наталья Сергунина.

В программе из четырех модулей запланировано 26 занятий. Их можно посещать в группах по 25 человек один раз в неделю. Каждое занятие длится порядка 120 минут. Для детей устроят также зимние каникулы.

Встречи будут посвящены как общим темам, например, поиску личной мотивации, так и более конкретным для каждой специальности. Например, тому, кто работает в книжных издательствах или кем создаются музыкальные хиты.

Желающие могут также воспользоваться на сайте проекта сервисом по профнавигации. В нем представлены более 120 творческих профессий. Для каждой из них дается подробное описание основных задач, функций и вариантов для применения в Москве. С помощью сервиса можно раскрыть новый талант или спланировать будущую карьеру.

Для посещения кружков нужно записаться на mos.ru, указав название проекта «Творчество как профессия» в разделе «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества». При желании это можно сделать и лично в ОКЦ в своем округе. Расписание мероприятий проекта каждый из них опубликует на своем сайте.