За 40 млн обещали решить вопрос с арендой: в Москве задержаны лже-помощники с «выходами» на правительство

В Москве расследуют уголовное дело в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве

По данным следствия, не ранее сентября 2025 года двое знакомых столичного предпринимателя предложили ему участие в коррупционной схеме. За взятку они пообещали помочь в положительном решении вопроса об аренде культурно-развлекательного комплекса, находящегося в собственности города Москвы. Злоумышленники уверяли бизнесмена о своих связях в региональном правительстве и требовали 40 миллионов рублей для подкупа чиновника.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскного мероприятия он передал в качестве предоплаты почти 5 миллионов рублей, после чего оба фигуранта были задержаны в одном из московских ресторанов.

Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, продолжаются.