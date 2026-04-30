Столичные школьники и студенты колледжей познакомились с концепцией исцеляющей среды в 62-й больнице

На международной выставке современного искусства «ВМЕСТЕ», которая сейчас проходит в новом корпусе 62-й онкобольницы в Сколкове, побывали московские школьники и студенты колледжей. Они ознакомились с концепцией исцеляющей больничной среды. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это новый подход к формированию медицинских пространств в столице.

«Новый корпус 62-й онкобольницы в Сколкове — медучреждение нового типа, настоящая больница «будущего». И международная выставка «ВМЕСТЕ» в ее стенах — один из важных шагов в поисках нового подхода к современной исцеляющей среде, где искусство становится равноправным участником процесса выздоровления. Конечно, мы хотим познакомить с такой философией и подходом тех, кто хочет связать свою жизнь с медициной — учеников медицинских предпрофессиональных классов», - отметила заммэра.

Она уточнила, что на выставке будущие медики узнали всё о новом формате организации среды, ориентированной не только на качественную медпомощь, но и на эмоциональное состояние человека. Они увидели, как цвет, архитектура и арт-объекты становятся частью терапевтического процесса. При этом им одними из первых удалось увидеть рабочую зону нового корпуса больницы - с кабинетами врачей и операционными с передовым оборудованием.

Как сообщила Ракова, практику на выставке пройдут и ученики медиаклассов столицы. Подобное мероприятие проводится в России впервые, и здесь ребята могут попробовать себя в современных форматах арт-журналистики и репортажа.

Напомним, выставка «ВМЕСТЕ» является проектом Департамента здравоохранения и Департамента культуры Москвы. На экспозиции собраны более 120 работ российских художников и более 30 работ авторов из Европы, США, Азии, Южной Америки и Африки. Жанры самые разные - живопись, скульптура, графика, инсталляции и паблик-арт-объекты. Работы разместили в двух корпусах онкоцентра. До официального открытия больницы и приема первых пациентов он будет работать как выставочная площадка. После закрытия экспозиции большинство произведений останется в онкоцентре, пополнив постоянную выставку.