НовостиПроисшествия30 апреля 2026 11:28

Пустая коробка вместо айфона: в Наро-Фоминске росгвардейцы поймали ловкого похитителя

Мила ГЕНЬ
Фото: Предоставлено Росгвардией.

Сотрудники Наро-Фоминского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области в кратчайший срок задержали мужчину, который обманным путем похитил дорогостоящий смартфон у подростка.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования к экипажу обратился взволнованный 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его сын договорился о встрече с потенциальным покупателем для продажи гаджета. Пока отец ждал в автомобиле, юноша передал товар для осмотра. Однако после встречи выяснилось, что коробка пуста — злоумышленник незаметно извлек смартфон, оставив владельцу лишь упаковку, и скрылся, не переведя оплату.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы незамедлительно приступили к розыску. В ходе грамотно организованного патрулирования близлежащих кварталов стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний рецидивист, ранее судимый за кражу.

Задержанного передали полиции. Возбуждено уголовное дело.