Безвизовый режим подстегнул спрос москвичей на курсы китайского языка

На фоне введения безвизового режима между Россиейи КНР заметно вырос интерес жителей столицы к изучению китайского языка. Согласно обезличенным данным пользователей, которые проанализировали в МегаФоне, объем трафика на сайты онлайн-школ в марте 2026 года увеличился на 50% по сравнению с сентябрем 2025 года, когда Китай отменил визы для россиян.

Однако москвичи не ограничиваются онлайн-форматом. По данным сервисов аналитики маркетплейсов, в апреле этого года продажи самоучителей китайского языка выросли на 50% относительно апреля прошлого года и на 60% — относительно марта 2026 года. Самые популярные товары — прописи и рабочие тетради для новичков, а также учебники для детей, разговорники и пособия по каллиграфии. За 4 месяца текущего года расходы пользователей на учебные материалы по китайскому языку на 10% превысили показатели аналогичного периода 2025 года.

Параллельно москвичи активнее знакомятся с культурой, историей и традициями Китая, чаще самостоятельно планируют поездки и бронируют готовые туры, читают советы других путешественников. В марте 2026 года активность на соответствующих интернет-ресурсах выросла на 30% по сравнению с мартом прошлого года.

Аналитики также заметили любопытную закономерность: пик освоения грамматики и разговорной практики приходится на среду. В этот день трафик на сайтах онлайн-школ вдвое превышает среднедневные значения. В остальные дни недели (кроме четверга, когда пользователи берут паузу) обучение проходит достаточно стабильно