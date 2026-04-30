В кинопарке «Москино» прошла патриотическая встреча со студентами МАДИ

Студенты МАДИ посетили кинопарк «Москино» в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ключевой темой обсуждения стал «Подвиг и мужество русского солдата в борьбе с нацизмом и современными проявлениями экстремизма». Реконструированные фронтовые улицы, наблюдательные пункты и детали военного быта позволили студентам наглядно оценить масштаб подвига и цену Победы.

Особым моментом встречи стало выступление участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Александра Борматова. Он рассказал студентам о службе в зоне СВО и о том, как беспилотные системы сегодня определяют ход боевых задач: ведут разведку, корректируют огонь, прикрывают позиции и спасают жизни.

«Защита Родины — это не громкие слова, а ежедневный выбор в пользу чести, верности присяге и готовности стоять за своих», — подчеркнул Александр Борматов.

Мероприятие объединило исторический анализ, открытый диалог с экспертами и знакомство с тематическими локациями. Студенты еще раз убедились, что память о подвиге предков — это не только чувство гордости, но и личная ответственность за сохранение исторической правды и умение противостоять современным информационным вызовам. С лекцией выступил врио заведующего кафедрой «История и философия» МАДИ Алексей Волобуев.

«История циклична, но инструменты воздействия меняются. В условиях, когда молодежь могут попытаться использовать в чужих интересах, историческая грамотность становится главным щитом от манипуляций», — отметил Алексей Волобуев.

После лекционной части участники посетили экскурсию по площадкам кинопарка. Ранее в кинопарке прошло несколько профориентационных экскурсий для студентов творческих вузов, которые посетили более 100 будущих молодых специалистов кино и телевидения.