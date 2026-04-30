В Москве четвероклассница ранила ножом учителя

Ученица четвертого класса столичной школы №1474 напала на учителя с кухонным ножом, который принесла из дома. Инцидент произошел 29 апреля. Об этом ТАСС сообщила директор школы Ирина Курчаткина.

Педагогу своевременно оказали медицинскую помощь. К счастью, рана оказалась неглубокой, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В школу незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь, на место происшествия пригласили школьного психолога. В сопровождении матери ребенок был госпитализирован.

Девочка учится в этой школе с первого класса, ранее никаких замечаний к ее поведению не было, на внутришкольном учете она не состояла. В настоящий момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Будет проведена проверка того, как ученица смогла пронести в школу нож, а также усилена охрана на входе в здание.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что полицейские опрашивают ребенка и ее законных представителей. Пострадавший учитель самостоятельно обратился за помощью в травмпункт. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.