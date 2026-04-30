В Москве задержали хулиганов, угрожавших сотрудникам Роскомнадзора

Следственные органы СК России по Москве возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Злоумышленники совершили противоправные действия в отношении трех сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщила KP.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, 28 апреля 2026 года двое подозреваемых, среди которых был несовершеннолетний, пришли к квартирам чиновников. На входных дверях они разместили молотки со следами жидкости бурого цвета.

В кратчайшие сроки следователи и оперативные сотрудники ФСБ России установили и задержали обоих злоумышленников. В ближайшее время их доставят в подразделение Главного следственного управления СК по Москве для проведения необходимых следственных действий.