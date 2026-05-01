Анатолий Гарбузов сообщил о серии особенных экскурсий на заводы столицы в рамках проекта «Открой#Моспром»

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов пригласил жителей столицы и туристов с 5 по 7 мая на тематические экскурсии на промышленных площадках города. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что их приурочили к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заявку на участие можно оформить за три дня до события. Актуальное расписание туров публикуется на сайте «Открой#Моспром». Для регистрации на экскурсию в ее карточке нужно нажать на кнопку «Регистрация», заполнить ФИО и паспортные данные и нажать кнопку «Сохранить».

«Московские предприятия в годы Великой Отечественной войны сыграли одну из ключевых ролей в обеспечении всем необходимым фронта и тыла. Специальный цикл экскурсий проекта „Открой#Моспром“ позволит взрослым и детям узнать о реальных примерах того, как каждая смена у станка приближала Победу», - отметил столичный министр.

Он добавил, что такие тематические маршруты служат сохранению исторической памяти. Кроме того, помогают молодежи в выборе профессий, связанных с промышленностью и технологиями.

Напомним, в проекте «Открой#Моспром» участвуют более 150 заводов. Посетителям доступны около 10 онлайн- и офлайн-форматов. В их числе - экскурсии на производства, лекции, квизы и другие специальные мероприятия.

КОНКРЕТНО

Экскурсии проведут такие предприятия Москвы:

- 5 мая - кондитерский концерн «Бабаевский». Там расскажут о работавших в годы войны вместе с пищевым производством цехах боеприпасов. Кроме того, покажут письма с фронта для сотрудниц завода, помогавших после рабочих смен раненым в одном из столичных госпиталей;

- 6 мая - научно-производственное объединение «Молния». Одно из ведущих авиакосмических предприятий России обеспечило разработку орбитального корабля «Буран», экспериментальных космических аппаратов «Бор-4» и «Бор-5», авиационно-космической системы МАКС и других крылатых аэрокосмических аппаратов и систем;

- 7 мая - Щербинский лифтостроительный завод. Созданное в 1943 году как Московский электромеханический завод № 9 предприятие тогда обеспечивало фронт горючим. Сегодня завод является одним из крупных игроков рынка вертикального транспорта.