Анатолий Гарбузов сообщил о создании в «Сколково» свыше 700 рабочих мест после завершения капремонта бизнес-центра «Галактион»

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о завершении масштабного капитального ремонта бизнес-центра «Галактион» в инновационном центре «Сколково». Как пояснили в ДИПП, реализацию проекта обеспечила подведомственная Департаменту компания «Промстрой».

«Москва последовательно обновляет и развивает деловую инфраструктуру, создавая современные условия для размещения высокотехнологичных компаний. В инновационном центре «Сколково» на территории бизнес-центра «Галактион» полностью выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы инженерных систем», - отметил столичный министр.

Он добавил, что сооружение занимает площадь 10,5 тысячи квадратных метров. Здесь будет создано более 700 рабочих мест.

В здании пять надземных этажей и два подземных уровня в стилобатной части с двухуровневым паркингом. Генеральный директор компании «Промстрой» (технический заказчик объекта) Владислав Султанов пояснил, что здесь применены современные материалы, сделаны усиленная шумоизоляция межэтажных перегородок и фальшполы с виброизоляционными панелями.

«В отделке использован современный композитный материал — HPL-панели, обладающие исключительной прочностью, влагостойкостью и антибактериальными свойствами. Все эти решения обеспечивают комфортные условия для работы и соответствуют требованиям технологических компаний», - подчеркнул представитель компании.

На первом этаже здания создан атриум с общественным пространством. В соседний деловой комплекс можно попасть по галерее с переходом. Благодаря гибкой планировке этажей возможно размещение как open space-зон и классических офисов, так и кабинетов руководителей с приемными и переговорными комнатами. На всех этажах - зоны отдыха, вендинговые аппараты, раздевалки и санузлы.

Здание обеспечено развитой инженерной и технологической инфраструктурой для IT-компаний. В частности, своим центром обработки данных. Некоторые помещения уже выделены под офисы крупных арендаторов, включая «Метрополитен», ЦОДД и «Технополис».

Обновленный бизнес-центр «Галактион» станет новой площадкой для размещения технологических компаний и инновационных команд в «Сколково».