Весна вернулась: в Москве снова можно арендовать самокаты и велосипеды

В Москве снова можно арендовать самокаты и велосипеды

Погодные условия в Москве пришли в норму, поэтому сервисы городского проката возобновляют работу. Самокаты и велосипеды на парковках снова доступны для аренды. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Напоминаем, что арендовать самокат в столице теперь можно только после прохождения верификации через Mos ID на портале mos.ru. В дептрансе призвали быть вежливыми на дороге и соблюдать простые правила: передвигаться преимущественно по велодорожкам, спешиваться на пешеходных переходах, ездить без пассажиров, использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, а также не управлять велосипедом и самокатом в нетрезвом виде.