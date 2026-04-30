НовостиОбщество30 апреля 2026 13:51

Весна вернулась: в Москве снова можно арендовать самокаты и велосипеды

Алиса ТИТКО
Мила ГЕНЬ
В Москве снова можно арендовать самокаты и велосипеды

Фото: Яна АСТАХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Погодные условия в Москве пришли в норму, поэтому сервисы городского проката возобновляют работу. Самокаты и велосипеды на парковках снова доступны для аренды. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Напоминаем, что арендовать самокат в столице теперь можно только после прохождения верификации через Mos ID на портале mos.ru. В дептрансе призвали быть вежливыми на дороге и соблюдать простые правила: передвигаться преимущественно по велодорожкам, спешиваться на пешеходных переходах, ездить без пассажиров, использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, а также не управлять велосипедом и самокатом в нетрезвом виде.