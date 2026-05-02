Максим Ликсутов: Бизнес может арендовать офисы в индустриальном парке «Руднево»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о доступных для аренды коммерческих площадях в новых корпусах индустриального парка «Руднево». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, помещения занимают от 100 квадратных метров.

«Индустриальный парк “Руднево” — одна из перспективных площадок ОЭЗ “Технополис Москва”. Он расположен в черте города и имеет хорошую транспортную доступность. К 2030 году здесь будет локализовано более 90 высокотехнологичных предприятий и создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест», - отметил заммэра.

Он уточнил, что сегодня в индустриальном парке доступны для аренды современные офисные и торговые помещения. Там можно разместить административные подразделения, сервисные центры и многое другое.

Например, штаб-квартиру компании или сервисный центр в шаговой доступности от производства. А еще помещения можно взять в аренду под торговые площадки, офисы и легкие производства в современном деловом центре «Технофлагман». Здесь уже оформлены договоры с производителями высокотехнологичного электротехнического и ИТ-оборудования. Кроме того, в центре работают предприятия по выпуску систем видеонаблюдения, программного обеспечения, электронных компонентов и абсорбирующих материалов.

Сотрудники и посетители делового центра пользуются созданной в нем развитой инфраструктурой. В частности, фитнес-зоной, кофейней, столовой, спортивными секциями и сервисными магазинами. Управляющая компания продолжает привлечение новых торговых операторов.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20 лет. Сегодня это ключевой хаб промышленности страны. Его десять площадок занимают более 430 гектаров. Там работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий, развивающих микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Резидентами созданы 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.