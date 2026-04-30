Чихнул «в себя» и сломал гортань: подмосковные врачи спасли мужчину от смертельной травмы

В Подмосковье мужчина неудачно чихнул и сломал гортань

В Пушкинской больнице Московской области врачи спасли молодого человека, который получил серьезную травму после неудачного чихания. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Бригада скорой помощи доставила пациента с отеком шеи и щек. Выяснилось, что мужчина чихнул «внутрь себя», зажав нос пальцами, после чего услышал хруст в горле. Врачи диагностировали у него перелом хрящевой части гортани и эмфизему (попадание воздуха в ткани).

Как объяснил врач-отоларинголог Пушкинской больницы Михаил Дорош, кольца трахеи и хрящи гортани соединены связками. Во время чихания произошел их разрыв, и воздух из легких через образовавшееся отверстие пошел в ткани. Такое состояние лечится консервативно.

Пациенту назначили гормональную терапию, антибиотики и предписали полный покой. Главное условие — лежать, не кашлять и не чихать. Разговаривать было можно. Под наблюдением врачей молодой человек провел неделю: за это время отек спал, боли уменьшились, и его выписали.

В Минздраве Подмосковья настоятельно не рекомендуют чихать «в себя». Кроме перелома хрящей гортани, сдержанное чихание может привести к повреждению слизистой носа, барабанной перепонки, сосудов глаза, носовых пазух и вызвать головную боль. Лучше чихать в локоть.