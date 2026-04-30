В ОМОН «Авангард» завершился чемпионат по служебному биатлону Фото: Предоставлено Росгвардией.

Сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие в ежегодных соревнованиях по служебному биатлону. В состязаниях выступили сборные команды, представляющие различные подразделения отряда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спортсмены преодолели дистанцию в три километра, дважды останавливаясь на огневых рубежах. По итогам соревнований первое место заняла команда 5-го оперативного батальона, серебро досталось спортсменам 4-го оперативного батальона, а бронзу завоевала сборная 3-го оперативного батальона.

В личном зачете лучший результат показал младший сержант полиции Алексей Ф. Второе место занял старший прапорщик полиции Владимир Ф., а третьим стал сержант полиции Андрей К.

В завершение чемпионата заместитель командира ОМОН «Авангард» полковник полиции Айдар Бикбов торжественно вручил кубки и грамоты командам-победителям.