Московские росгвардейцы провели урок мужества для кадет

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве провели урок мужества для учащихся кадетского класса школы №2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова. Мероприятие приурочили к 10-летию со дня образования ведомства. Об этом сообщила пресс-служба.

В ходе встречи росгвардейцы рассказали школьникам об истории и задачах подразделений Росгвардии, а также о тонкостях повседневной службы по обеспечению безопасности граждан. Для ребят подготовили видеоматериалы о работе ведомства.

Особое внимание уделили безопасности. С кадетами провели профилактические беседы о правилах поведения в общественных местах, действиях при обнаружении подозрительных предметов, а также о кибербезопасности и защите от мошенников в интернете.

В завершение урока школьники смогли рассмотреть элементы экипировки и вооружения, которые используются при несении службы, и задать сотрудникам все интересующие вопросы.