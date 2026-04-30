Росгвардейцы провели урок безопасности для кадетского класса в Подмосковье

В рамках 10-летнего юбилея ведомства сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области провели познавательный урок для подшефного кадетского 6 «А» класса школы №4. Занятие посвятили информационной безопасности, способам противодействия телефонным мошенникам и мерам предосторожности при обнаружении подозрительных предметов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло в интерактивной форме: кадеты задавали вопросы, разбирали реальные ситуации и отрабатывали правильные алгоритмы действий. Школьникам рассказали о безопасном использовании интернета и соцсетей, а также о том, как распознавать фишинговые сайты и сообщения.

Отдельный блок занятия посвятили противодействию телефонным аферистам. Сотрудники вневедомственной охраны объяснили ребятам типичные схемы обмана — звонки от имени банков или правоохранительных органов, — и обозначили ключевые признаки мошенничества.

«Такие уроки помогают формировать у детей осознанное отношение к собственной безопасности. Мы стремимся дать школьникам практические знания, которые пригодятся им в повседневной жизни и помогут избежать опасных ситуаций», — отметил сотрудник Росгвардии капитан полиции Дмитрий Ш.

Завершилась встреча обсуждением правил поведения при обнаружении подозрительных предметов. Учащимся напомнили, что нельзя трогать, передвигать или вскрывать бесхозные чужие вещи.