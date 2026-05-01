Владислав Овчинский: С начала года с технологией модульного строительства ознакомились более 200 человек

С начала 2026 года крупнейший в мире роботизированный завод модульного домостроения «МонАрх» принял более 200 посетителей. Продукцию предприятия активно используют при возведении жилья, в том числе и в рамках столичной программы реновации. Об этом рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Экскурсия на завод — это не просто прогулка по цехам, а наглядная демонстрация всего цикла индустриального домостроения. Гости могут проследить путь от подготовки арматуры и использования готовых крупных блоков до финальной стадии — готового жилого модуля с полноценной отделкой, проведёнными коммуникациями и фасадом.

«Технология модульного домостроения меняет представление о качестве массовой застройки. Большая часть работ проходит в заводском цехе, что улучшает качество и ускоряет процесс, исключая зависимость от погодных условий. Это делает строительство комфортным для жителей соседних домов: меньше шума, тяжелой техники и загрязнения улиц, а также обеспечивает строгий контроль качества в заводских условиях. Жители, интересующиеся современными строительными технологиями, а также участники программы реновации могут лично убедиться в качестве исполнения и технологичности реализуемого комбинатом жилья», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Яркий пример — объект по адресу: улица Гарибальди, дом 31. Фонд реновации ввел его в эксплуатацию в конце 2025 года, потратив на строительство всего шесть с половиной месяцев. А сам монтаж готовых блоков на площадке занял около месяца. Это настоящий рекорд для жилых зданий.