Пять фигурантов дела о смертельном пожаре на севере Москвы арестованы

В Москве суд отправил под стражу пятерых подозреваемых по делу о смертельном пожаре на севере столицы, унесшем жизни восьми человек. Такое решение было принято по настоянию столичной прокуратуры. Об этом сообщает канал ведомства в мессенджере Макс.

Всем задержанным предъявили обвинение по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о нарушении техники безопасности при строительстве, которое по неосторожности привело к гибели людей.

Трагедия случилась 28 апреля во 2-м Амбулаторном проезде. Возгорание произошло в еще строящемся здании. Савеловская межрайонная прокуратура сразу взяла на контроль весь процесс установления причин пожара.

Накануне в пресс-службе Следственного комитета России рассказали подробности задержаний. Среди арестованных оказались не только рабочие, но и высокопоставленные руководители.

По данным следствия, под стражу взяли генерального директора компании-застройщика, а также фактического владельца бизнеса. Кроме того, арестованы директор по строительству от генподрядчика, начальник отдела общестроительных работ и непосредственно производитель работ.