Максим Ликсутов: Инвестиции в создание новых рабочих мест в Москве достигли более 3,4 триллиона рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов назвал сумму инвестиций, привлеченных в развитие столичной инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, в основном их вложили в развитие высокотехнологичной промышленности.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно расширяет инфраструктуру в районах жилой застройки, и программа стимулирования создания мест приложения труда остается одним из ключевых инструментов сбалансированного развития города. По итогам первого квартала 2026 года прирост инвестиций в программу составил около 0,5 триллиона рублей, а их совокупный объем превысил 3,4 триллиона», - отметил заммэра.

Он уточнил, что эти средства позволили одобрить создание более 290 сооружений. Среди них - промышленные предприятия, деловые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Напомним, реализуемая с 2020 года программа МПТ затронула почти каждый районы столицы. При этом уже обеспечен ввод 12 промышленных строений, 26 образовательных организаций, 11 офисно-деловых центров, четырех торговых комплексов, двух логистических центров, а также музея и спорткомплекса. Промышленная инфраструктура занимает более 20 процентов от всех готовых проектов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что для города принципиально важно создавать условия, позволяющие москвичам комфортно работать в пределах своего района, не тратя лишнее время на дорогу.

«Именно с этой целью была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой новые рабочие места появляются рядом с жилой застройкой. В общей сложности благодаря этой мере поддержки найти работу в своем районе смогут порядка 400 тысяч москвичей», — сообщил столичный министр.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о создании дополнительных сооружений в столице в рамках программы МПТ. Речь идет о двух многофункциональных комплексах с промышленно-производственными помещениями и двух строениях общественно-деловой инфраструктуры в районе Строгино.