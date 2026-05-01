Бастрыкину доложат о ходе расследования избиения контролера в Москве

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе процессуальной проверки по факту избиения контролера в Москве. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

В медиапространстве появилась информация о том, что в российской столице пассажирка применила насилие в отношении контролера общественного транспорта, оскорбляла ее и отказывалась оплачивать проезд.

По факту применения насилия в отношении представителя власти организована процессуальная проверка. Ход исполнения поручения контролируется центральным аппаратом Следкома РФ.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, в Москве возбуждено уголовное дело в отношении москвича по факту нападения на контролера электробуса. Пассажир отказывался оплачивать проезд.