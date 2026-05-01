На портале mos.ru собрали мероприятия ко Дню Победы во всех округах Москвы

На портале mos.ru появился раздел, посвященный Дню Победы в Москве. Москвичи смогут найти информацию о мероприятиях, которые пройдут 9 мая во все городских округах после парада Победы на Красной площади, а также выбрать форматы участия, позволяющие поздравить ветеранов в центре города и рядом с домом.

При помощи блока можно также присоединиться к волонтерам и найти адреса «Домиков добра» проекта «Москва помогает», где собирают подарки для бойцов СВО и детей, проживающих в новых регионах РФ.

Москвичей приглашают послушать и вместе спеть военные песни, поздравить ветеранов или посетить концерты, мастер-классы, экскурсии и развлекательные программы для взрослых и детей, к примеру, в парках искусств «Музеон», «Красногвардейские пруды», «Ходынское поле», «Сокольники», «Митино» и других.