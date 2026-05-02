Собянин: Силы ПВО ликвидировали БПЛА, летевший на Москву Фото: REUTERS.

Утром в субботу, 2 мая, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере MAX заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в посте.

За минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили уже шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. Если вы стали свидетелями падения осколков дронов, не трогайте их и не приближайтесь. Передайте всю имеющуюся у вас информацию специалистам по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, российские средства ПВО в ночь на субботу, 2 мая, ликвидировали 215 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Более подробнее об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.